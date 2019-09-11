Силовикам хотят разрешить сбивать дроны

Госдума рассмотрит в первом чтении 11 сентября законопроект, дающий право представителям правоохранительных органов уничтожать беспилотники во время проведения массовых мероприятий и над аэропортами.

На данный момент, как говорится в сопроводительной записке к инициативе, в России не существует норм, регулирующих пресечение незаконного использования дронов и сбивший аппарат силовик может получить гражданский иск о возмещении материального ущерба за порчу имущества, пишут «Известия».

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, дроны угрожают безопасности граждан, так как с их помощью можно перевозить наркотики, контрабанду и распылять отравляющие вещества.

Как писал News.ru ранее, специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств. Военным удалось полностью подавить сотовую связь и каналы использования спутниковой геолокации.