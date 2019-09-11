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Силовикам хотят разрешить сбивать дроны 

News.ru 1 час назад
Силовикам хотят разрешить сбивать дроны
Фото: globallookpress.com
Госдума рассмотрит в первом чтении 11 сентября законопроект, дающий право представителям правоохранительных органов уничтожать беспилотники во время проведения массовых мероприятий и над аэропортами.
На данный момент, как говорится в сопроводительной записке к инициативе, в России не существует норм, регулирующих пресечение незаконного использования дронов и сбивший аппарат силовик может получить гражданский иск о возмещении материального ущерба за порчу имущества, пишут «Известия».
Кроме того, по мнению авторов законопроекта, дроны угрожают безопасности граждан, так как с их помощью можно перевозить наркотики, контрабанду и распылять отравляющие вещества.
Как писал News.ru ранее, специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств. Военным удалось полностью подавить сотовую связь и каналы использования спутниковой геолокации.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Госдума , МВД , газета "Известия"
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