Что известно об iPhone 11 перед презентацией?

Вечером Apple представит новые iPhone. Либо в компании тщательно готовят сюрпризы, либо презентация выдастся скучной даже по нынешним временам.

В последние годы приходится ворчать, что каждое новое поколение смартфонов почти не отличается от прошлого, а стоят они иногда дороже, чем предшественники. Растут частоты процессора, площадь экрана, число датчиков в камере, но смартфон остается смартфоном. Из-за этого продажи падают, причем спрос на дорогие модели сокращается быстрее всего: зачем переплачивать за едва заметные мелочи?

Поддержки мобильных сетей 5G, чтобы передавать данные по широкому каналу с минимальными задержками (в России такие аппараты все равно еще долго не понадобятся).

ToF-датчика, чтобы камера измеряла расстояние до предметов в кадре и делала более качественные снимки, а приложения с дополненной реальностью работали лучше.

Экрана без "челки" с датчиками, которая режет глаза, кто бы что ни говорил.

Экрана с повышенной частотой развертки, чтобы изображение в играх, а иногда и в видео, выглядело более плавным.

Гнущегося экрана, чтобы… по правде сказать, какой толк от таких экранов, до конца не понятно, но выглядят они впечатляюще.

Сканера отпечатков пальцев в экране, чтобы было удобно разблокировать устройство (и неудобно его ремонтировать).

Разъема USB-C, чтобы использовать один универсальный кабель для всех устройств. Тем не менее этих мелочей накопилось немало — достаточно взглянуть на список всего того, чего, по слухам, не будет в новых iPhone:

Сравнительно дешевой модели, чтобы не переплачивать за несущественные особенности.

По слухам, все или почти все из этого появится в iPhone либо в 2020-м, либо в 2021 году, а упрощенный аппарат наподобие iPhone SE может выйти в первой половине следующего года. В этот раз, если верить утечкам, Apple приготовила три модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Первая появится на замену iPhone XR (видимо, букву R убрали, чтобы аппарат не казался ущербным), две другие — аналоги iPhone XS и iPhone XS Max в прошлогодней линейке.

Что о них говорят:

Спереди аппараты будут практически неотличимы от предшественников, а те, в свою очередь, — от iPhone X 2017 года. Диагонали экранов останутся прежними: у iPhone 11 — 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма, у iPhone 11 Pro Max — 6,5 дюйма. Заднюю крышку сделают матовой (возможно, не со всеми расцветками), чтобы меньше пачкалась, улучшится и защита от воды. У младшей модели будет версия с зеленым корпусом.

Младшую модель снова оснастят LCD-экраном, остальные — OLED-дисплеями, которые считаются более качественными. Впрочем, LCD-матрица в прошлогоднем iPhone XR была достаточно хороша, чтобы не вспоминать об альтернативах.

Во всех трех iPhone добавится один датчик в задней камере. В iPhone 11 их будет два: обычный и телевик с двукратным оптическим зумом. В iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — по три: то же самое, что в младшей модели, и сенсор со сверхширокоугольным объективом, чтобы в кадр помещалось больше пространства. Камеры расположены на квадратном бугре, напоминающем дзот на Смоленщине.

Все три модели будут работать на новом процессоре A13, более быстром и потребляющем меньше энергии. Оперативной памяти станет больше: в iPhone 11 — 4 ГБ, в остальных — 6 ГБ. В тестах новые iPhone показывают результаты примерно на одном уровне с последними флагманами на Android.

В iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появится реверсивная зарядка, чтобы подпитывать без кабеля другие устройства, например, обновленные наушники AirPods. Емкость аккумуляторов увеличится: где-то — совсем чуть-чуть, а где-то заметнее.

Apple уберет систему управления 3D Touch, когда в зависимости от силы нажатия выполняются разные действия. Вместо нее во всех моделях будет система Haptic Touch, как в iPhone XR: действие зависит от продолжительности нажатия на экран.

Систему Face ID усовершенствуют так, что лицо будет распознано, даже если не смотреть прямо на экран.

Цены на iPhone 11 будут начинаться с $749, на iPhone 11 Pro — с $999, iPhone 11 Pro Max — c $1099. Столько же сначала стоили прошлогодние модели, в России их продавали соответственно за 65 тыс. руб., 88 тыс. руб., 97 тыс. руб. Как всегда, чем больше объем памяти, тем дороже.

Кроме того, Apple готовит новые iPad Pro с диагоналями экрана 11 и 12,9 дюймов, улучшенными камерами и новыми процессорами и дешевый 10,2-дюймовый планшет; 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro; часы Watch с керамическим и титановым корпусами (о других существенных новшествах ничего не слышно); наушники AirPods с защитой от влаги, активным шумоподавлением и биометрическими датчиками; более дешевую модель умной колонки HomePod. Возможно, что-то из этого тоже покажут на презентации 10 сентября.

Если сведения из утечек подтвердятся на презентации, получится, что Apple лишь слегка доработала предыдущее поколение iPhone, сделав упор на камеру и производительность. Раньше это соответствовало бы второй фазе двухгодичного цикла, когда выходили аппараты с индексом S. Вот только такие модели появились в 2018-м и, в свою очередь, мало отличались от позапрошлогоднего iPhone X.

Спрос на новые iPhone закономерно снизился (см. самый темный столбик на первой диаграмме), но не так катастрофично, если сравнивать не с годом выхода iPhone 8 / 8 Plus / X, а с более ранними периодами. Вдобавок следует учитывать, что спрос на смартфоны в целом падает второй год по всему миру.

Правда, в последнем квартале случилось символическое событие: доля смартфонов в выручке Apple составила меньше половины (см. вторую диаграмму) — такого не бывало почти восемь лет. Деловые СМИ поспешили провозгласить, что Apple теперь неайфонная компания.

Выручка во всех остальных категориях действительно увеличилась: даже вроде бы мало кому нужные планшеты за три квартала принесли Apple больше, чем за год до того. Но iPhone — по-прежнему основной бизнес Apple, а интересные новинки способны увеличить долю смартфонов в доходах компании. Вот только, судя по всему, ждать их придется как минимум еще год.