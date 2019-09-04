Tele2 первым предложил протестировать 5G

Оператор мобильной связи Tele2 продемонстрировал пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы . Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца. Желающие поучаствовать в эксперименте могут обратиться во флагманский салон оператора на Тверской улице в Москве. По замыслу компании, он должен превратиться в демоцентр, или 5G Hub, на время эксплуатации пилотной сети пятого поколения. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Tele2.

Tele2 и Ericsson открыли на площадке 5G экспозицию с демонстрацией промышленных сценариев. Направляя планшет на физические объекты — модель дрона, насоса, грузовика и даже кроссовка, посетители 5G Hub Tele2 видят воплощение бизнес-кейсов в дополненной реальности. После массового запуска 5G информация с сенсоров-датчиков, установленных на объектах, будет передаваться на платформу интернета вещей, а затем конечному потребителю — на планшет или в центр мониторинга города. Это позволит оптимизировать городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство.

«Надеемся, что уже скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии — реализованы в промышленных и бытовых сценариях», — прокомментировал перспективы появления технологии генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин . Он также отметил, что на площадке 5G компания предложила пользователям варианты работы технологии на широкой линейке устройств.

Доступный для тестирования инженерный смартфон на базе Qualcomm Snapdragon показывает скорость 2,1 гигабита в секунду и минимальное время задержки 9 миллисекунд.

Владельцы обычных смартфонов могут присоединиться к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Протестировать технологию можно на всех современных моделях смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

Первая пилотная сеть 5G заработала на Тверской улице на сети Tele2 с использованием оборудования Ericsson 8 августа. Сеть была запущена через два месяца после того, ГКРЧ выделила частоты для открытия тестовой зоны. Tele2 может проводить испытания в диапазоне 28 ГГц до конца июля 2021 года. На время действия пилотной сети в Tele2 обещают обновлять сценарии тестирования и демонстрации технологии 5G.