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Google запустил Android 10 

360tv.ru + ещё 3 4 часа назад
Google запустил Android 10
Фото: Reuters
Компания Google заявила, что операционная система Android 10 стала доступна для гуглофонов Pixel. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в блоге корпорации.
Отмечается, что в ближайшее время на новую «операционку» смогут перейти и владельцы смартфонов других компаний.
Android 10 обзавелась новой функцией Live Caption, которая позволяет преобразовывать речь на видеозаписях в субтитры. Этот лайфхак будет доступен даже для тех роликов, которые записывает сам пользователь.
В новой системе «умные» ответы будут работать через всплывающие окна — таким образом пропадет необходимость каждый раз переходить в приложение. Также «умные» ответы будут предлагать перейти по адресу в сообщении в Google Maps или на YouTube без необходимости копировать ссылку.
Кроме того, пользователи получили возможность переключить тему интерфейса на темную, появились новые жесты для навигации на устройстве. Разработчики позаботились и о приватности: в новой версии ОС приложения будут получать доступ к геопозиции только при запущенном окне, а не в фоновом режиме.
Для Android 10 разработан специальный режим Focus Mode, который блокирует все отвлекающие приложения. А программа Family Link будет контролировать, сколько дети проводят времени за смартфоном или теми или иными приложениями.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Google
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