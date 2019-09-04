Google запустил Android 10

Компания Google заявила, что операционная система Android 10 стала доступна для гуглофонов Pixel. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в блоге корпорации.

Отмечается, что в ближайшее время на новую «операционку» смогут перейти и владельцы смартфонов других компаний.

Android 10 обзавелась новой функцией Live Caption, которая позволяет преобразовывать речь на видеозаписях в субтитры. Этот лайфхак будет доступен даже для тех роликов, которые записывает сам пользователь.

В новой системе «умные» ответы будут работать через всплывающие окна — таким образом пропадет необходимость каждый раз переходить в приложение. Также «умные» ответы будут предлагать перейти по адресу в сообщении в Google Maps или на YouTube без необходимости копировать ссылку.

Кроме того, пользователи получили возможность переключить тему интерфейса на темную, появились новые жесты для навигации на устройстве. Разработчики позаботились и о приватности: в новой версии ОС приложения будут получать доступ к геопозиции только при запущенном окне, а не в фоновом режиме.

Для Android 10 разработан специальный режим Focus Mode, который блокирует все отвлекающие приложения. А программа Family Link будет контролировать, сколько дети проводят времени за смартфоном или теми или иными приложениями.