Куда уж больше!

Сейчас Samsung выпускает по два флагмана в год: весной Galaxy S, а осенью Galaxy Note. Но разница между ними в последние годы была минимальна, и смартфоны выглядели как клоны, просто у одного был стилус, зато другой был ощутимо дешевле. В итоге компании приходится что-то выдумывать, чтобы четко разделить аудиторию и обозначить, что Galaxy S — это такой «простенький флагман», а Galaxy Note — уже нечто более премиальное и серьезное. «Лента.ру» рассказывает, что поменялось с выходом Galaxy Note 10 и сколько стоит стилус.

Долгое время линейка Galaxy Note для Samsung была неким полем для экспериментов. Первое устройство серии отличалось огромными (по меркам 2011 года) размерами — 5,3 дюймовый экран с шириной корпуса в 83 миллиметра и высотой 147. Для сравнения: iPhone 4s того же года имел 3,5-дюймовый экран, ширину 59 миллиметров и высоту 115. Кто-то считает, что этот смартфон Samsung опередил свое время и открыл новую эпоху на рынке.

Потом следовали эксперименты с формой и обкатка новых решений, вроде пластика с имитацией кожи в Galaxy Note 3 или внедрения сканера отпечатков пальцев в кнопку «Домой» в Galaxy Note 4. С этой же линейки началось использование изогнутой матрицы в Galaxy Note Edge.

А дальше эксперименты, видимо, закончились, и следующие годы Samsung выпускала просто увеличенные версии смартфонов линейки S со стилусом. Ничего уникального в них не было: то же железо, те же камеры, тот же дизайн. И, что еще важнее, Samsung никак не объясняла, зачем вообще нужен этот телефон. Он мощный, он выглядит строго и симпатично, у него есть стилус, на худой конец. Но для кого этот телефон?

Северное сияние

В этом году Samsung решила разбить линейку Note на два устройства и предлагает два варианта смартфонов: обычный Note 10 с диагональю 6,3 дюйма и гигантский Note 10+ с 6,8-дюймовым экраном. Кроме отличий в размерах, у Note10 экран имеет разрешение 2290х1080 точек (то есть FHD+), всего 8 гигабайт оперативной памяти, он лишен ToF-камеры и поддержки карт памяти. Получается, что обычный Note 10 уже не такое «бескомпромиссное» устройство (как его любят называть), а лишь урезанный Note 10+, в чем-то уступающий даже S10+.

Note 10+ — огромный смартфон. Он не просто большой, а именно огромный, хотя рамки вокруг дисплея минимальны. Причем если смотреть на цифры, вроде ситуация не особо критичная: он выше iPhone Xs Max на 5 миллиметров, а по ширине, толщине и весу примерно такой же. Но при таких размерах экрана его просто нереально использовать одной рукой. Впрочем, «ноуты» никогда не были компактными, так что тут все в порядке, и для аудитории Note это скорее плюс. Обычный Note 10 по размерам почти такой же, как Galaxy S10.

Внешне он уже серьезно отличается от Galaxy S10, хотя несколько лет подряд эти две линейки были чуть ли не одинаковыми. Во-первых, фронтальная камера теперь врезана в центр верхней части экрана. Возможно, выглядит это как прыщ на лбу, но при использовании оказывается, что это гораздо лучше камер в углу, потому что информация в статус-баре находится по краям экрана и не смещена, как в S10.

Также в Samsung наконец избавились от кнопки Bixby и на ее место поставили кнопку включения. Таким образом, все кнопки находятся теперь на левой стороне, что удобно только левшам. Причем на ощупь качелька громкости и кнопка блокировки — одинаковые, поэтому часто их путаешь и нажимаешь не то. Но не стоит переживать: голосовой ассистент от Samsung можно вызвать удержанием кнопки блокировки, правда, в России он до сих пор не работает, и при запуске приложение об этом информирует.

Другое изменение в камерах, но не в плане их характеристик, а в плане внешнего вида. Теперь они располагаются вертикально и в углу корпуса. А еще они выпирают, так что теперь не получится насмехаться над iPhone. Еще не получится насмехаться из-за отсутствия разъема для наушников, потому что в Galaxy Note 10 его теперь тоже нет и, видимо, S10 был последним флагманом компании с мини-джеком. К слову, в Samsung объяснили это желанием поставить в смартфон аккумулятор на 100 миллиампер-часов объемнее. Ну и после этого пришлось удалить ролик с YouTube-канала, где Samsung издевается над Apple по этому поводу.

Новая лопата

Разумеется, здесь стоит самое лучшее «железо», что есть в распоряжении Samsung. В России будет продаваться лишь версия на Exynos 9825, тогда как в США доступен телефон со Snapdragon 855 (а не с ускоренным 855+). В отличие от Exynos 9820, который стоит в S10, новый чип выполнен по 7-нанометровому техпроцессу. Особого прироста производительности это не дает, зато должна повыситься автономность. К тому же, у Note 10+ по умолчанию установлено 12 гигабайт оперативной памяти.

Ну, это быстрый телефон, тут не было никаких сомнений. Да и держит заряд он полные сутки без проблем с семью-восемью часами работы экрана. С комплектной зарядкой на 25 ватт его можно полностью зарядить чуть больше чем за час. Интереснее то, как он покажет себя спустя несколько месяцев работы, на что до сих пор жалуются некоторые пользователи. Хотя по тестам оба процессора идут вровень.

С экраном тоже все типично. Samsung их производит, поэтому оставляет все лучшее для себя. Он очень яркий, и даже под солнцем остается различима информация. Можно выбрать два варианта насыщенности цветов и настроить баланс белого. Минусов два: мерцание экрана на низких значениях яркости, от чего устают глаза, хотя и незаметно при использовании (но видно на снимках), а также поддержка частоты обновления всего 60 герц. В остальном это огромный и очень качественный экран, с которым приятно и соцсети листать, и даже кино смотреть.

Отдельный привет нужно передать всем тем, кто до сих пор считает, что экран с закругленными краями — это прекрасная идея. Сколько лет они на рынке, столько никто не может побороть проблему случайных нажатий. Экран постоянно реагирует на касания ладонью при использовании Note 10+ одной рукой и попытках дотянуться до верхних углов. Вроде бы и каждый год говорят, что проблемы больше нет, и специальный пункт в настройках есть, предотвращающий случайные нажатия, но нет, все осталось так же. Ну и текст, заезжающий на эти грани, тоже выглядит «отлично».

Про камеры много рассказывать смысла мало. Основной тут тот же 12-мегапиксельный модуль с изменяемой диафрагмой, что был у Note 9. В нагрузку идут телеобъектив с двукратным приближением и сверхширокоугольная камера. Даже сама компания обходит стороной вопрос фотографий, потому что ничего особо и не поменялось. Единственное, что заслуживает внимания, — режим ночной съемки, который работает по аналогии с Pixel, то есть высветляет картинку при очень темных условиях.

Большой упор делают именно на съемку видео, пытаясь потеснить iPhone в этом сегменте. Качество роликов реально выросло, хотя до идеала еще далеко, но Samsung пытается давить не качеством, а количеством. Компания наворотила кучу функций, которые должны улучшить ролики, вроде «Живого фокуса» в видео. То есть смартфон умеет размывать фон в видео, но даже на рекламных м