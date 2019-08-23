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Популярность планшетов в России падает 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Продажи планшетов на российском рынке за первую половину 2019 года составили около 1 млн экземпляров. Это на четверть (26%) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Темпы падения также ускорились: в прошлом году этот показатель составил 12%, а в текущем — 30%. Снижение популярности у россиян в основном коснулось устройств с диагональю дисплея до восьми дюймов.
Ритейлеры считают, что пользователи предпочли планшетам фаблеты с практически аналогичными характеристиками. В период с января по июль 2019-го было продано примерно 7,6 млн фаблетов –— в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля фаблетов на рынке смартфонов увеличилась более чем в три раза и составила 58%.
Ранее News.ru рассказал, что российские пользователи чаще всего отдают в ремонт ноутбуки ASUS (19%). На втором и третьем местах расположилась продукция Lenovo (18%) и HP (15%).
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