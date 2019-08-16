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СМИ узнали дату презентации новых iPhone 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В бета-версии операционной системы iOS 13, вероятно, зашифрована дата презентации следующего поколения iPhone, пишет 9to5Mac.
На скриншоте главного экрана виден календарь с датой 10, вторник. Ближайшая такая дата — 10 сентября 2019 года. Вверху также можно разглядеть строку HoldForRelease — "Придержать до релиза".
Ожидается, что в этом году Apple представит три смартфона — преемников Phone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. По данным СМИ, их оснастят новым процессором A13, дополнительными камерами и беспроводной зарядкой
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Apple
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