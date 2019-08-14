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США запретили провозить в самолетах ноутбуки Apple 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Beck Diefenbach / Reuters
Федеральное авиационное управление США запретило провозить в самолете некоторые модели ноутбуков американской компании Apple. Об этом сообщает The Hill.
По данным издания, речь идет о технике MacBook Pro, реализованной с сентября 2015 по февраль 2017 года. Отмечается, что в июне Apple установила, что у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создает риск возникновения пожара. В связи с этим компания объявила об отзыве продукции.
Регулятор осведомлен о проблеме с батареями в некоторых ноутбуках и напомнил авиаперевозчикам следовать правилам безопасности. Согласно им, устройства, содержащие отозванные производителем батареи, не должны перевозиться в самолетах как в багаже, так и в ручной клади.
В 2016 году министерство транспорта США запретило провоз смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на воздушном транспорте. До этого Samsung объявила, что из-за случаев самовозгорания и взрывов аккумуляторов смартфонов прекращает производство и продажу Galaxy Note 7.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Apple , США
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