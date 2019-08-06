Yeston выпустила розовую видеокарту

Ряд производителей уже выпустил свои версии карт Radeon RX 5700 и 5700 XT. Многие ещё готовят свои решения, хотя в большинстве случаев это копии эталонных моделей, разве что с изменённым дизайном.

Однако китайская компания Yeston представила весьма «гламурные» решения, во всяком случае по цвету. Новинка называется Radeon RX 5700 XT Game Master, и она розовая. Эта карта занимает при установке два слота, оснащена тремя вентиляторами и работает на базовой частоте эталонной модели. А вот разгон возможен до 1905 МГц.

К сожалению, купить карту за пределами Китая, скорее всего, не выйдет, поскольку производитель ориентируется на внутренний рынок. Однако сама идея выглядит весьма забавно.

Напомним, что карты AMD Radeon RX 5700 XT и RX 5700 представили на пресс-конференции в рамках E3. Там же показали юбилейные карты Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition. А ещё сообщалось, что эти карты можно разогнать за счёт правки реестра операционной системы Windows.