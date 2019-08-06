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Samsung запатентовала контактные линзы с дополненной реальностью 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В патентном ведомстве США одобрили заявку Samsung на проект контактных линз со встроенными технологиями дополненной реальности. Система позволяет транслировать информацию буквально перед глазами, распознавать объекты, отслеживать направление взгляда и так далее.
Судя по всему, новинка будет работать в паре со смартфоном. Судя по документам, которые опубликовал сайт Patently Mobile, линзы оснастят встроенной видеокамерой, миниатюрным дисплеем и конденсатором для питания. Электроника будет «упакована» в гидрогель.
Данные на дисплеи будут поступать по беспроводному каналу со смартфона и проецироваться на сетчатку глаза. При этом система будет учитывать направление взгляда и другие параметры. Разумеется, пока это лишь патент, потому информации о появлении первых коммерческих прототипов и предполагаемой цене пока нет.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии , США
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