ASUS анонсировала свои видеокарты RX 5700 и RX 5700 XT

Компания ASUS анонсировала свои нереференсные версии видеокарт RX 5700 и RX 5700 XT, которые скоро выйдут. В настоящий момент известно о пяти моделях: ASUS ROG Strix RX 5700 и RX 5700 XT, ASUS TUF Gaming X3 RX 5700 и RX 5700 XT, а также Dual Radeon RX 5700 EVO. К сожалению, пока неясно, каковы рабочие частоты видеоядра.

Первые две оснащены тремя вентиляторами Axial-tech с радиатором и тепловыми трубками. Есть светодиодная RGB-подсветка Aura Sync с принудительным отключением, две микросхемы VGA-BIOS, 6— и 8-контактные разъёмы дополнительного питания, а также порты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4 (x3). В продаже новинки появятся 16 августа.

ASUS TUF Gaming X3 также оснащены тремя кулерами, технологией DirectCU III (прямой контакт тепловых трубок и графического процессора), 6— и 8-контактными разъёмами PCI-E Power и портами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4 (x3). Карта занимает три слота. Выход запланирован на 23 августа.

Наконец, модель Dual Radeon RX 5700 EVO занимает три слота, как и другие, но обходится парой вентиляторов. На рынке появится 30 августа. Напомним, что референсные карты AMD поколения Navi представили в первой половине июня.