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Смартфоны Xiaomi научат предупреждать пользователей о землетрясениях 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В тестовой сборке фирменной прошивки Xiaomi для смартфонов — MIUI — нашли упоминание об интересной функции. Похоже, устройства китайского производителя научат предупреждать людей о землетрясениях.
Выполнять эту функцию будет специальное приложение. Если верить утечкам, оно будет информировать пользователя о времени и силе подземного толчка, указывать, где находится ближайшее убежище, а также обеспечивать быструю связь со спасательными службами. Как именно прогнозирование будет реализовано технически, пока неизвестно.
Сообщается, что в скором времени приложение начнут тестировать на смартфонах Xiaomi. Официально появится оно, скорее всего, только в 11 версии прошивки MIUI.
Напомним, недавно Xiaomi рассказала и о других новых функциях в MIUI 10 и 11. В смартфонах компании должны появиться 3D-жесты, умная сортировка мусора и размытие миниатюр изображений в режиме многозадачности.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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