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Apple запретила использовать свою карту для покупки криптовалюты 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.
Согласно пользовательскому соглашению, размещённому на сайте банка Goldman Sachs, введены ограничения на приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино. Также владельцы карт не смогут делать ставки на ипподроме.
Помимо этого, теперь все операции рассчитываются в долларах, а иностранные деньги будут переводиться в американскую валюту с помощью Mastercard International.
В настоящее время ни Apple, ни Goldman Sachs не назвали причину такого решения, передаёт Reuters.
Ранее News.ru писал, что руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержат и не обеспечат правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , Reuters
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