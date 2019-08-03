Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.
Согласно пользовательскому соглашению, размещённому на сайте банка Goldman Sachs, введены ограничения на приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино. Также владельцы карт не смогут делать ставки на ипподроме.
Помимо этого, теперь все операции рассчитываются в долларах, а иностранные деньги будут переводиться в американскую валюту с помощью Mastercard International.
В настоящее время ни Apple, ни Goldman Sachs не назвали причину такого решения, передаёт Reuters.
Ранее News.ru писал, что руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержат и не обеспечат правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.