Apple запретила использовать свою карту для покупки криптовалюты

Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.

Согласно пользовательскому соглашению, размещённому на сайте банка Goldman Sachs, введены ограничения на приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино. Также владельцы карт не смогут делать ставки на ипподроме.

Помимо этого, теперь все операции рассчитываются в долларах, а иностранные деньги будут переводиться в американскую валюту с помощью Mastercard International.

В настоящее время ни Apple, ни Goldman Sachs не назвали причину такого решения, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что руководство Ирана разрешило заниматься в стране майнингом криптовалют, но эти процессы не поддержат и не обеспечат правительство и банковская система. Кроме того, подобная деятельность будет облагаться налогом.