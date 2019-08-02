Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам посоветовали заклеивать камеры гаджетов 

Рамблер + ещё 51 20 минут назад
Россиянам следует заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах изолентой, посоветовали в Роскачестве. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.
«Заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены», — убежден замглавы Роскачества Илья Лоевский.
Эта мера позволит владельцу устройства снизить свои шансы стать жертвой киберпреступника, однако лишь при условии, что антивирус уже установлен, а программное обеспечение обновлено. Хотя ни первое, ни второе, ни третье не гарантируют, что хакер не подключится к гаджету, однако он, по крайней мере, не увидит и не услышит его владельца.
Антон Фишман из Group-IB подтвердил, что вирусы способны активировать камеру и микрофон на зараженных устройствах.
Между тем Рустем Хайретдинов из InfoWatch считает, что риск взлома камеры невелик, потому что невелик ущерб, который хакер может причинить жертве таким способом.
«Были случаи, когда порносайты снимали лица своих клиентов и затем шантажировали их. Пожалуй, это самый большой ущерб, который можно вспомнить», — рассказал он, отметив, что гораздо большую ценность для хакеров представляют разговоры, которые можно услышать, подключившись к микрофону.
Комментарии151
Гаджеты , Видео , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решил судьбу Курил372
Венгрия нарушила санкции464
«Неймется»: обнаженный Алибасов снова взялся за «Крота»65
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко16
Россия сделала предложение США и НАТО220
Видео
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
00:36
Зеленский пошел против Трампа
США В мире
03:09
Медведев решил судьбу Курил
Азия Катастрофы
00:34
Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки
Общество
00:54
Убит на службе: в Сургуте зарезали полицейского
Происшествия
01:23
США ввели новые санкции
В мире Политика
01:07
Япония возмутилась действиями Медведева
В мире Азия
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
03:27
Медведев рассказал, что его «достало»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение