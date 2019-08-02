Россиянам посоветовали заклеивать камеры гаджетов

Россиянам следует заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах изолентой, посоветовали в Роскачестве. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

«Заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены», — убежден замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Эта мера позволит владельцу устройства снизить свои шансы стать жертвой киберпреступника, однако лишь при условии, что антивирус уже установлен, а программное обеспечение обновлено. Хотя ни первое, ни второе, ни третье не гарантируют, что хакер не подключится к гаджету, однако он, по крайней мере, не увидит и не услышит его владельца.

Антон Фишман из Group-IB подтвердил, что вирусы способны активировать камеру и микрофон на зараженных устройствах.

Между тем Рустем Хайретдинов из InfoWatch считает, что риск взлома камеры невелик, потому что невелик ущерб, который хакер может причинить жертве таким способом.