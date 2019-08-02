Россиянам следует заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах изолентой, посоветовали в Роскачестве. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.
«Заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены», — убежден замглавы Роскачества Илья Лоевский.
Эта мера позволит владельцу устройства снизить свои шансы стать жертвой киберпреступника, однако лишь при условии, что антивирус уже установлен, а программное обеспечение обновлено. Хотя ни первое, ни второе, ни третье не гарантируют, что хакер не подключится к гаджету, однако он, по крайней мере, не увидит и не услышит его владельца.
Антон Фишман из Group-IB подтвердил, что вирусы способны активировать камеру и микрофон на зараженных устройствах.
Между тем Рустем Хайретдинов из InfoWatch считает, что риск взлома камеры невелик, потому что невелик ущерб, который хакер может причинить жертве таким способом.
«Были случаи, когда порносайты снимали лица своих клиентов и затем шантажировали их. Пожалуй, это самый большой ущерб, который можно вспомнить», — рассказал он, отметив, что гораздо большую ценность для хакеров представляют разговоры, которые можно услышать, подключившись к микрофону.