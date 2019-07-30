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Сотрудникам ФСО запретят пользоваться гаджетами на работе 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство Федеральной службы охраны РФ будет определять, кто из сотрудников ФСО может пользоваться смартфонами и планшетами на работе, соответствующий приказ директора ФСО опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Приказ регламентирует порядок использования военнослужащими органов государственной охраны для выполнения своих обязанностей электронных изделий (приборов, технических средств) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.
Согласно приказу, решение об использовании военнослужащими Федеральной службы охраны электронных изделий для выполнения своих обязанностей принимается руководством ФСО на основании рапорта главы того или иного подразделения этой спецслужбы.
Документом запрещается использование военнослужащими ФСО электронных гаджетов в аттестованных по требованиям безопасности помещениях, где проводятся секретные работы и/или хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющие государственную тайну. На охраняемых объектах, где нельзя пользоваться электронными изделиями, должны быть оборудованы места для их временного использования и/или хранения.
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Комментарии
Гаджеты , Общество , Федеральная служба охраны
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