Xiaomi назвала дату анонса своего нового игрового ноутбука

Последнее время повсеместно ходили слухи о том, что Xiaomi готовит новое поколение игровых ноутбуков Mi Gaming Notebook. Сегодня это было подтверждено официально. Помимо этого компания объявила официальную дату анонса устройства, использовав для этого тизер-изображение.

Судя по описанию, устройство будет отличаться максимальной производительностью при аномально высокой автономности для такого класса ноутбуков. Также, по всей видимости, стоит ожидать прокачанной системы охлаждения с еще большей, чем прежде, эффективностью. Что касательно более точной информации о железе ноутбуков, то тут пока можно опираться лишь на слухи.

Так, если верить утечкам, в новом игровом ноутбуке от Xiaomi будут использоваться топовые видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti, в зависимости от версии устройства, а также наконец-то появится экран с частотой обновления 144 Гц! Это уже официально подтвержденный компанией факт. Помимо всего прочего, заместитель генерального менеджера Xiaomi по разработке ноутбуков сообщил, что устройства поступят в продажу сразу же после презентации.