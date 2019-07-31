Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi назвала дату анонса своего нового игрового ноутбука 

Ferra.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Последнее время повсеместно ходили слухи о том, что Xiaomi готовит новое поколение игровых ноутбуков Mi Gaming Notebook. Сегодня это было подтверждено официально. Помимо этого компания объявила официальную дату анонса устройства, использовав для этого тизер-изображение.
Судя по описанию, устройство будет отличаться максимальной производительностью при аномально высокой автономности для такого класса ноутбуков. Также, по всей видимости, стоит ожидать прокачанной системы охлаждения с еще большей, чем прежде, эффективностью. Что касательно более точной информации о железе ноутбуков, то тут пока можно опираться лишь на слухи.
Так, если верить утечкам, в новом игровом ноутбуке от Xiaomi будут использоваться топовые видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti, в зависимости от версии устройства, а также наконец-то появится экран с частотой обновления 144 Гц! Это уже официально подтвержденный компанией факт. Помимо всего прочего, заместитель генерального менеджера Xiaomi по разработке ноутбуков сообщил, что устройства поступят в продажу сразу же после презентации.
Ferra.ru: последние новости
Xiaomi готовит к скорому выходу навороченный бюджетник Redmi Note 8 Apple нашла способ улучшить водозащиту новых iPhone Samsung Galaxy Note 10 научится снимать именно так, как требуется пользователю
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возле резиденции Путина поймали налетчиков13
Раскрыта схема крышевания банков полковником ФСБ24
В ДНР назвали условия для отвода сил4
Российский губернатор ответил на критику Путина146
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой10
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:32
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
03:37
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
Происшествия
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:26
Зеленский собрался в Белоруссию
В мире Украина
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение