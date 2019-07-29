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Новые данные о Black Shark 2 Pro до анонса 

Игромания.ру 7 часов назад
Фото: Игромания.ру
Завтра, 30 июля, ожидается выход, как утверждается, самого мощного игрового смартфона Black Shark 2 Pro. А до этого инсайдеры дразнят пользователей, публикуя утечки с характеристиками и тизеры. Есть даже изображение экрана.
Эти данные можно посмотреть ниже.
Новинке приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ ОЗУ во всех модификациях. Диагональ экрана не указана, но разрешение известно — 2340 на 1080 точек. В качестве ОС будет использована Android 9. При этом уже появились результаты в тесте производительности AnTuTu, где вторая «Чёрная акула» набирает свыше 405 тысяч баллов.
При этом флагман Xiaomi Mi 9 набирает всего около 380 тысяч баллов. Очевидно, разгон процессора даёт свои результаты.
А ещё ниже представлен недавний видеотизер новинки. Предполагается, что Black Shark 2 Pro станет конкурентом ASUS ROG Phone 2.
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