Новые данные о Black Shark 2 Pro до анонса

Завтра, 30 июля, ожидается выход, как утверждается, самого мощного игрового смартфона Black Shark 2 Pro. А до этого инсайдеры дразнят пользователей, публикуя утечки с характеристиками и тизеры. Есть даже изображение экрана.

Эти данные можно посмотреть ниже.

Новинке приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ ОЗУ во всех модификациях. Диагональ экрана не указана, но разрешение известно — 2340 на 1080 точек. В качестве ОС будет использована Android 9. При этом уже появились результаты в тесте производительности AnTuTu, где вторая «Чёрная акула» набирает свыше 405 тысяч баллов.

При этом флагман Xiaomi Mi 9 набирает всего около 380 тысяч баллов. Очевидно, разгон процессора даёт свои результаты.

А ещё ниже представлен недавний видеотизер новинки. Предполагается, что Black Shark 2 Pro станет конкурентом ASUS ROG Phone 2.