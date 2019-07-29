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Xiaomi готовит к скорому выходу навороченный бюджетник Redmi Note 8 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Ferra.ru
В ближайшее время от Xiaomi ожидают сразу несколько устройств: это и игровой Black Shark 2 Pro, и новый флагман компании Mi Mix 3S с поддержкой 5G-сетей, и кое-что от Redmi. И если о первых двух устройствах сказано достаточно много, то что же такого компания планирует представить в грядущем Redmi?
Начнем с того, что глава Redmi Лю Вейбинг опубликовал новое сообщение на своей странице в китайской социальной сети Weibo. И хоть ничего особенного вице-президент Xiaomi там не рассказал, но использование девиза подразделения Redmi «Всегда верь, что хорошие вещи случаются» фанаты интерпретировали как жирный намек на скорый выпуск новой модели. И скорее всего новой моделью станет продолжение нашумевшего хита начала этого года Redmi Note 7.
Учитывая, что смартфон стал первым устройством от Xiaomi с 48 Мп камерой, вполне логично, что устройство с 64 Мп модулем окажется следующей номерной моделью в линейке Redmi Note. Напомним, что Лю Вейбинг уже успел продемонстрировать снимок, сделанный с помощью устройства компании со столь высоким разрешением основной камеры. Всего датчиков в основной камере Redmi Note 8 будет четыре.
К сожалению, ни о дате анонса, ни о сроках выхода смартфона нет никакой информации.
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Гаджеты , Наука и техника
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