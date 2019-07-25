Японцы показали самую мощную в мире видеокамеру

Fujiflim SX800 обладает 40-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 20-800 миллиметров. Камера может фокусироваться всего за 0,3 секунды, поддерживает функцию оптической стабилизации и способна сохранять работоспособность даже в сильный дождь, ветер и туман. Диапазон светочувствительности ISO у камеры SX800 достигает 819200 для эффективной ночной съёмки. В продажу камера поступит уже завтра, но её стоимость пока не сообщается.

Японцы утверждают, что при помощи новой камеры можно рассмотреть табличку, которую держит в руках человек на расстоянии 1,5 километров, автомобильный номер с расстояния в километр, а в демонстрационном ролике SX800 чётко видит происходящее на платформе телевизионной башни Токио с расстояния в 3 километра. Камера предназначена для видеонаблюдения на границах, аэропортах, автомагистралях, в морских портах и других объектах.