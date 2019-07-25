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Samsung воскресила складной Galaxy Fold 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Kelvin Chan / AP
Корпорация Samsung заявила о решении проблем с экранами гнущихся смартфонов Galaxy Fold и объявила сроки начала продаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.
В компании отметили, что изменили некоторые элементы корпуса, чтобы повысить надежность телефона. Защитный слой, который у некоторых журналистов отклеивался, увеличен и теперь прилегает вплотную к рамке устройства. В результате эта пленка теперь воспринимается как неотъемлемая часть дисплея. Вместе с этим в Samsung усилили верхнюю и нижнюю часть шарниров, а под дисплей установили дополнительный слой металла для укрепления конструкции. Телефон поступит в продажу в сентябре 2019 года.
Складной смартфон Galaxy Fold был представлен весной 2019 года и должен был поступить в продажу в апреле. Однако за несколько дней до релиза журналисты заявили о ненадежности устройства. Так, Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что после снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина. По его словам, у двух его коллег такая же проблема возникла без удаления пленки. Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что под защитный слой его Galaxy Fold попала пыль, из-за чего на экране появились две зеленые полосы.
Samsung Galaxy Fold имеет два экрана: основной с диагональю 4,6 дюйма и дополнительный 7,3-дюймовый, который становится доступен только при раскладывании устройства. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Стоимость телефона составляет 1980 долларов.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Марк Гурман , Bloomberg
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