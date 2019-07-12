Мировые поставки ПК выросли на 5% из-за боязни последствий торговых войн

Мировые поставки традиционных персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2019 г. выросли 4,7% до 64,9 млн штук. Одна из причин роста спроса — ожидаемый рост цен из-за торговых войн, сообщается в исследовании International Data Corporation (IDC).

"Этот рост заметно выше, чем ожидалось, из-за снижения дефицита предложения и надвигающейся торговой напряженности", — отмечается в исследовании.

"Кроме того, угроза повышения тарифов вынудила некоторых производителей ПК поставлять излишки настольных компьютеров и ноутбуков, тем самым искусственно поддерживая рынок ПК во втором квартале, — заявил менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеша Убрани.

Lenovo заняла первое место по объему поставок — рост продаж на 18,2% до 16,254 млн устройств (доля рынка выросла до 25,1% с 22,2% во втором квартале 2018 г.).

На втором месте — HP с ростом поставок на 3,2% до 15,356 млн ПК (доля рынка сократилась с 24% до 23,7%).

На третьем месте — Dell Technologies с ростом поставок на 3,1% до 11,606 млн ПК (доля рынка снизилась с 18,2% до 17,9%).

Acer Group заняла четвертое место, снизив поставки на 1,7% до 4,288 млн (доля сократилась с 7% до 6,6%).