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Мировые поставки ПК выросли на 5% из-за боязни последствий торговых войн 

Вести Экономика + ещё 1 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Мировые поставки традиционных персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2019 г. выросли 4,7% до 64,9 млн штук. Одна из причин роста спроса — ожидаемый рост цен из-за торговых войн, сообщается в исследовании International Data Corporation (IDC).
"Этот рост заметно выше, чем ожидалось, из-за снижения дефицита предложения и надвигающейся торговой напряженности", — отмечается в исследовании.
"Кроме того, угроза повышения тарифов вынудила некоторых производителей ПК поставлять излишки настольных компьютеров и ноутбуков, тем самым искусственно поддерживая рынок ПК во втором квартале, — заявил менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеша Убрани.
Lenovo заняла первое место по объему поставок — рост продаж на 18,2% до 16,254 млн устройств (доля рынка выросла до 25,1% с 22,2% во втором квартале 2018 г.).
На втором месте — HP с ростом поставок на 3,2% до 15,356 млн ПК (доля рынка сократилась с 24% до 23,7%).
На третьем месте — Dell Technologies с ростом поставок на 3,1% до 11,606 млн ПК (доля рынка снизилась с 18,2% до 17,9%).
Acer Group заняла четвертое место, снизив поставки на 1,7% до 4,288 млн (доля сократилась с 7% до 6,6%).
Apple замыкает пятерку крупнейших поставщиков: ее поставки выросли на 9,6% до 4,077 млн шт (доля выросла с 6% до 6,3%).
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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