Apple уберёт вырез с дисплея iPhone 2020 года

iPhone 2019 не претерпят кардинальных изменений, а вот линейка iPhone 2020 будет существенно отличаться от предыдущих смартфонов «яблочного» производителя.

Аналитик компании Credit Suiesse со ссылкой на поставщиков Apple , сообщил, что в iPhone следующего года будут использоваться OLED-дисплеи, которые займут всю поверхность экрана. А это означает, что в моделях iPhone 2020 выреза на дисплее не будет.

По мнению аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в iPhone 2020 Apple будет использоваться меньший объектив фронтальной камеры, что может уменьшить размер системы камер TrueDepth. В следствие этого технологический гигант сможет значительно уменьшить «вырез» в верхней части дисплея либо уберет его вовсе.

Помимо этого, Минг-Чи Куо полагает, что Купертино в гаджетах 2020 года совместит сканер Face ID и сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в дисплей. В 2021 году Apple и вовсе откажется от технологии Face ID. А для идентификации пользователя будет использоваться подэкранный оптический сканер.