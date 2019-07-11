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Apple уберёт вырез с дисплея iPhone 2020 года 

MobiDevices + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
iPhone 2019 не претерпят кардинальных изменений, а вот линейка iPhone 2020 будет существенно отличаться от предыдущих смартфонов «яблочного» производителя.
Аналитик компании Credit Suiesse со ссылкой на поставщиков Apple, сообщил, что в iPhone следующего года будут использоваться OLED-дисплеи, которые займут всю поверхность экрана. А это означает, что в моделях iPhone 2020 выреза на дисплее не будет.
По мнению аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в iPhone 2020 Apple будет использоваться меньший объектив фронтальной камеры, что может уменьшить размер системы камер TrueDepth. В следствие этого технологический гигант сможет значительно уменьшить «вырез» в верхней части дисплея либо уберет его вовсе.
Помимо этого, Минг-Чи Куо полагает, что Купертино в гаджетах 2020 года совместит сканер Face ID и сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в дисплей. В 2021 году Apple и вовсе откажется от технологии Face ID. А для идентификации пользователя будет использоваться подэкранный оптический сканер.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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