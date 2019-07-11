Прощайте, Apple Watch? Samsung готов представить свои умные часы

Они поддерживают 5G, измеряют пульс, снимают ЭКГ и даже замеряют уровень жира в организме. Инновация сможет потеснить американского конкурента. Но будут ли все функции работать в России

Секрет корейских смарт-часов Galaxy Watch Active 2 — в ремешке. Патент на него Samsung держал с 2015 года. Зашитые электроды посылают сигналы под кожу. Так устройство мониторит физическую активность, глубину сна, пульс, показывает процент жира и накопление воды в организме. Основные фишки Samsung позаимствовал у главного конкурента и монополиста на рынке Apple Watch. Но замер жировой прослойки — такого нет даже у американцев.

ЭКГ предупредит о возможных неполадках с сердцем, а датчик падения сработает, если владелец вдруг потерял сознание. Часы предложат вызвать скорую помощь. Если за минуту ответа не последует, вызов врачей произойдет автоматически.

Все это пока прекрасно работает в США , но не в России. У нас никакой связи смарт-часов и медиков нет. Барахлит и отправка ЭКГ, говорит пользователь Apple Watch Джема Ибрагимова:

«Конечно я жду, как манны небесной, возможности снимать ЭКГ, отправлять эти данные своему врачу. Если Samsung сделает так, что это будет работать на территории Российской Федерации, то несмотря на свою огромную любовь к «Яблоку», я ему изменю с Samsung. Потому что здоровье гораздо важнее. Более того, я приобрету это сразу для отца, для мамы».

Контакту смарт-часов и медиков в России мешают и технические проблемы, и законодательные препятствия, говорят эксперты. И здесь речь не только о трудностях сертификации, но и в защите персональных данных. Говорит издатель TechFusion.ru Олег Капранов

«Обновления: фиксация падений, вызов скорой помощи или сообщение родственникам, снятие кардиограммы — это была та социальная функция, которая делала покупку Apple Watch понятной. Это не та точность, которую обеспечивает оборудование, но это та информация, которая может намекнуть человеку, что ему неплохо бы дойти до клиники. Это история программная, то есть они постепенно все это открывают, все это у тебя синхронизируется с облаком. Из этого облака данные может получать врач. В России с персональными данными, с медицинскими данными все настолько сложно и запутанно, что здесь очень маловероятно, что это будет работать в полной мере. Если говорить про Apple, то там есть по-прежнему какая-то магия Apple. В случае с Samsung и часами — она довольно печальна».

Однако медицинские функции в смарт-часах — дело крайне перспективное. На этом направлении Samsung может потеснить Apple, отмечает блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов

«Все, что касается медицинских функций, это очень интересно большим компаниям. Это отдельная возможность продать аксессуар или смартфон. И что касается часов, здесь Samsung повторяет в каком-то смысле возможности Apple со своим продуктом, идет уже по проторенной дорожке, потому что есть договоренности, в том числе и с соответствующими структурами в США. В России точно я думаю, нет, потому что даже Apple на наш рынок смотрит сквозь пальцы, к сожалению, что некоторые сервисы до сих пор здесь не локализованы, есть идет о сертификации. На самом деле Samsung со своей стороны может сыграть очень хорошую для российского рынка историю, потому что если они это здесь внедрят, возможно, с точки зрения конкурентной борьбы Эппл пойдет чуть активнее в наш рынок».

Цена гаджета от Samsung будет сопоставимой с Apple Watch 4. Сейчас их средняя стоимость — 32 тысячи рублей. Тем не менее интернет-общественность встретила новости о корейском аналоге позитивно. Горячие головы на форумах уже советуют Apple «писать завещание». Ожидается, что презентация Galaxy Watch Active 2 пройдет уже в августе.