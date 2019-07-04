В Сеть попали снимки нового IPhone XI с камерой-перевертышем

В Сеть попали слитые фотографии нового IPhone XI. Согласно сообщениям, смартфон будет безрамочным, а также не будет иметь фронтальной камеры. Вместо этого у гаджета будут две переворачивающиеся камеры, которые будут заменять основную и фронтальную.

Похожая технология уже есть у на Asus ZenFone 6. Она будет внедрена на новые модели Oppo и Meitu.

У IPhone обе камеры получат разрешение 20 мегапикселей, но одна камера будет иметь широкоугольный объектив, а другая — 5-кратный оптический зум. Шарнир будет срабатывать автоматически при переходе в «селфи-режим», причем скорость поворота в пять раз выше чем та, которой смогли добиться конкуренты.

Apple не любит рисковать, поэтому у пользователей появились сомнения в том, что новый дизайн действительно принадлежит компании. Однако сейчас дела у главы Apple Тима Кука плохи, так что он мог решиться на эксперимент.

Новый облик, по всей видимости, принадлежит главному дизайнеру Apple Эванс Хэнки. Из-за того, что в последние годы IPhone довольно часто подвергался критике, Хэнки могла решить кардинально его перекроить. Но получилось только скопировать китайский тренд.

Нет уверенности в том, что текущий дизайн окажется финальным. Однако его преимуществом в сравнении с предыдущими моделями может стать отсутствие выреза под камеры и датчики вверху экрана. Другие слитые в Сеть рендеры смартфона с тремя камерами на задней панели этот «недостаток» имели, пишет Федеральное агентство новостей.

Появились новые рендеры дизайна iPhone 11 https://t.co/zigz8MK9Fi pic.twitter.com/hOAH96z2WC

— Клим Радов (@KlimR3000) 25 июня 2019 г.

Ранее мы сообщали, что Apple увеличила выпуск iPhone из-за санкции против Huawei. Больше всего будет произведено устройство последней серии.

Фото: pxhere.com