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MacBook Pro одного из пользователей взорвался за 3 дня до объявления об отзыве 

ТК «Звезда» + ещё 2 22 часа назад
Фото: facebook
Программа замены 15-дюймовых компьютеров была вызвана неисправностью батареи.
В конце июня этого года Apple сообщила об отзыве и замене 15-дюймовых MacBook Pro, проданных в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Программа была запущена из-за неисправности батареи, которая могла перегреться и представлять угрозу пожарной безопасности.
Оказалось, что за 3 дня до объявления Apple, один из компьютеров взорвался. Фотографии поврежденного ноутбука опубликовал на своей странице в Facebook Стив Ганье. Мужчина рассказал, что ночью, когда уже все спали, батарея MacBook Pro взорвалась, из-за чего случился пожар. Помещение мгновенно заполнилось едким дымом.
Стив Ганье сообщил, что обычно оставляет свой ноутбук на диване или в корзине с газетами. В ночь происшествия MacBook остался лежать на столе, что по мнению владельца, спасло его дом от большого пожара.
«Обычно я держу свой macbook либо на диване, либо в корзине с тетрадями, журналами и т.д. К счастью, я оставил его на кофейном столике. И я действительно верю, что это помешало моему дому сгореть», — написал владелец компьютера.
Интересно, что ноутбук Стива находился в спящем режиме, был отключен от сети и закрыт. Мужчина попросил всех владельцев MacBook Pro внимательно и серьезно отнестись к программе отзыва Apple.
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