Google украла главную фишку iOS

О том, что Android Beam будет удален в грядущем обновлении Android, было известно достаточно давно. Технология использовала NFC-модуль для мгновенной передачи данных с устройства на устройство. Но долгое время не было понятно, а чем заменит Google столь удобную, пускай и недостаточно популярную, функцию?

Как оказалось, поисковый гигант предложит новый способ быстрой передачи данных — Fast Share. Новая функция позволит передавать изображения, URL-адреса, текст и другие файлы на Android-смартфоны без необходимости подключения к интернету. Функция будет доступна через меню «поделиться» на смартфоне или через «Настройки». Что интересно, Fast Share сохраняет в себе простоту и удобство Android Beam, так как владельцам смартфонов достаточно будет лишь ввести имя для своего устройства и включить функцию (при этом bluetooth и местоположение должны быть включены). Как только пользователь выполнит эти два нехитрых трюка, два Android-смартфона найдут друг друга, после чего на обоих устройствах включится полноэкранный режим передачи файлов, со всеми необходимыми данными: о прогрессе передачи, наименовании передающихся файлов и так далее. Но не бойтесь — у того, кто принимает, также будет возможность принять или отклонить передаваемый файл, так что никто не сможет вам насильно передать вредоносный файл.