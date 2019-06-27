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Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Apple наняла одного из ведущих инженеров ARM Майка Филиппо. Он работал над процессорами для мобильных устройств и серверов.
Майк долгое время был ценным членом сообщества ARM. Мы ценим все его усилия и желаем ему всего наилучшего в его следующих начинаниях, — сообщил Bloomberg бывший работодатель Филиппо.
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Ранее Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
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Гаджеты , Наука и техника , Джерард Уильямс , Apple , Bloomberg
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