Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM

Компания Apple наняла одного из ведущих инженеров ARM Майка Филиппо. Он работал над процессорами для мобильных устройств и серверов.

Майк долгое время был ценным членом сообщества ARM. Мы ценим все его усилия и желаем ему всего наилучшего в его следующих начинаниях, — сообщил Bloomberg бывший работодатель Филиппо.

Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.

Ранее Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.