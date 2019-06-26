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iOS-приложение удаляет людей с фотографий 

News.ru + ещё 2 14 минут назад
Фото: pixabay.com
Магазин приложений App Store пополнился необычным экземпляром. Новинка, получившая название Bye Bye Camera, позволяет пользователям удалять людей с фотографий.
Приложение представляет собой арт-проект коллектива Do Something Good. Один из его членов под псевдонимом Damjanski описал Bye Bye Camera как «приложение для постчеловеческой эры». Программа использует YOLO (You Only Look One), искусственный интеллект для эффективной классификации объектов, который и обозначает контур человека. После этого приложение выполняет заливку фона.
Bye Bye Camera позиционируется авторами как несерьёзный проект, призванный обратить внимание пользователей на доступность ИИ-инструментов и на то, как они могут быть использованы.
Стоимость приложения составляет 229 рублей, и его средняя оценка на момент написания составляет 2.8. Юзеры жалуются, что либо Bye Bye Camera справляется с удалением плохо, либо не работает совсем.
Ранее News.ru рассказал, что Mail.Ru Group ввела новый способ идентификации владельцев ящиков электронной почты компании. Пользователи cмогут использовать для входа одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
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Гаджеты , Интернет , Технологии , Mail.ru Group
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