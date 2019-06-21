Почему Apple откажется от экрана в 5,8 дюйма

В 2020 году, если верить аналитикам, Apple кардинально обновит линейку айфонов, так как через год во всем мире произойдет повсеместное внедрение технологии 5G. По слухам, изменения в «яблочных» гаджетах должны коснуться не только «начинки», но и внешнего вида. В частности, компания из Купертино откажется от популярного формата в 5,8 дюйма, в котором выполнены iPhone X и iPhone XS.

Несмотря на то, что пока нет полноценной информации об iPhone образца 2019 года, которые покажут уже в сентябре, внимание общественности уже переключилось на те айфоны, которые выйдут через год, в 2020. По слухам, именно в следующем году Apple должна кардинально поменять линейку своих гаджетов в связи с распространением технологии 5G.

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями касательно продуктов Apple, заявил о том, что в 2020 году появятся две новые модели iPhone, поддерживающие связь пятого поколения, которые станут преемниками iPhone XS и iPhone XS Max. При этом диагональ дисплея маленькой модели составит не 5,8 дюйма, а 5,4 дюйма.

Таким образом, айфон из новой линейки уменьшится относительно своих предшественников — экран в 5,8 дюйма имеют iPhone X и iPhone XS.

Кроме того, предполагается, что такую же диагональ получит еще не вышедший гаджет, который условно называют iPhone 11. Наряду с этим большая модель станет еще крупнее относительно iPhone XS Max — 6,7 дюйма вместо 6,5 дюйма.

Кроме того, ожидается третья модель на 6,1 дюйма, которая будет преемником iPhone XR, но она, по словам Мин-Чи Куо, останется без поддержки 5G.

Почему же Apple решилась на уменьшение экрана вместо очевидного увеличения, которое является нынешним трендом рынка? Вероятно, эта модель станет выбором тех, кто стремится пользоваться гаджетом с флагманским наполнением, но при этом не любит «лопаты». Кроме того, есть некоторый процент пользователей с маленькими ладошками, которые не могут уместить современные смартфоны в одной руке — дети, подростки, женщины.

Forbes считает, что Apple сделала правильный выбор, согласившись на флагман, которым можно пользоваться одной рукой, учитывая отсутствие компактных, но мощных моделей у ближайших конкурентов.

Таким образом, в обновленной линейке 2020 года появится три гаджета на разные пользовательские вкусы, что может поднять резко снизившуюся популярность айфонов на рынке.

Дело в том, что продажи iPhone резко упали во время праздничного сезона 2018-2019 годов. Это падение так напугало руководство компании, что оно решило диверсифицировать свои доходы и больше вкладываться в сервисы на случай, если былая популярность «яблочных» гаджетов так и не вернется.

Тем не менее, презентации айфонов пока так и остаются самыми ожидаемыми событиями Apple в году. В марте компания провела мероприятие, на котором анонсировала собственный стриминговый сервис и пригласила голливудских звезд, но оно не снискало интереса публики, которые назвали вечер «скучным» и «затянутым».

На презентацию 2020 года возлагаются большие надежды, так как Apple уже давно перестала создавать тот «вау-эффект», которым она славилась при Стиве Джобсе

Виной всему слишком высоко задранная планка, которой становится тяжело соответствовать. Не исключено, что именно через год компании удастся вновь удивить своих фанатов, так как внедрение 5G действительно окажет существенное влияние на индустрию.

Кроме того, что экран в 5,8 дюйма канет в лету, существуют и другие слухи касательно мероприятия и гаджетов следующего года. В частности, сообщается, что 5G-чипы для новых айфонов поставят Samsung и Qualcomm . С последним Apple не так давно удалось урегулировать судебную тяжбу, так что сотрудничество между двумя брендами восстановлено. В свою очередь Intel , который тоже является ведущим производителем процессором, ранее отказался от своего участия в рынке устройств пятого поколения.

Также в новых айфонах может снова появиться Touch ID, на смену которому пришел более современный сканер лица Face ID. Сообщается, что датчик для отпечатка пальца будет встроен непосредственно в переднюю панель устройства и станет частью экрана.

Помимо прочего, аналитики обещают улучшенную 3D-камеру, чтобы по максимуму использовать дополненную реальность (AR). Сообщается, что без технологии лазерного сканирования в новых iPhone не обойдется.