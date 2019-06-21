Huawei представила новые флагманские планшеты

Несмотря на мрачные прогнозы из серии «планшеты никому не нужны», компания Huawei представила две версии нового флагмана MediaPad M6 с диагональю 8,4 и 10,8 дюймов. Разрешение в обоих случаях составляет 2048 на 1080 пикселей, а разница, помимо размеров, заключается только в батарее. Ёмкость её составляет 6100 и 7500 мА·ч соответственно.

Внутри установлен флагманский процессор Kirin 980, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти. Также есть слот для карты памяти microSD, порт USB Type-C и 3,5 мм для наушников, а ещё — опциональный 4G-модуль.

Звук обеспечивается двумя парами динамиков Harman/Kardon, а за безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев, встроенный в аппаратную кнопку «Домой». Основная камера оснащена сенсором на 13 МП, фронтальная — на 8 МП.

Старшая версия уже доступна для предзаказа в Китае. В продаже она появится 10 июля. Младшая версия выйдет 20 июля, а предзаказы на нее стартуют с 10-го числа. Диапазон цен для 8,4-дюмовой версии составляет от 291 до 393 долларов (от 18,4 до 24,9 тысячи рублей), а для модели на 10,8 дюйма — от 335 до 508 долларов (от 21,1 до 32,1 тысячи рублей).