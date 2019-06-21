Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями

Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.

Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.

"Apple установили, что у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro, батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности", — говорится на официальном сайте.

На официальном сайте можно проверить, попадает ли ноутбук под программу по серийному номеру. Компания обещает бесплатно заменить старую батарею.