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Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями 

РИА Новости + ещё 3 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.
Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
"Apple установили, что у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro, батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности", — говорится на официальном сайте.
На официальном сайте можно проверить, попадает ли ноутбук под программу по серийному номеру. Компания обещает бесплатно заменить старую батарею.
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Гаджеты , Apple
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