Опубликованы первичные спецификации PCI Express 6.0

Консорциум PCI-SIG анонсировал первичные спецификации PCI Express 6.0, хотя интерфейс PCI Express 4.0 только готовится к появлению на рынке. Как ожидается, новый стандарт обеспечит скорость передачи данных до 64 ГТ/сек и 256 ГБ/с при наличии обратной связи с предыдущими версиями интерфейса.

В числе других характеристик упоминается кодировка PAM-4 и прямое исправлении ошибок с малой задержкой. Полные финальные спецификации обещают обнародовать в 2021 году. А коммерческие продукты выйдут позднее.

Предполагается, что новый стандарт будет поддерживать системы искусственного интеллекта и высокопроизводительные накопители. Всё это обеспечит рост вычислительной мощности PC и серверов.

При этом отметим, что были выпущены спецификации PCI Express 5.0, однако до их появления в виде готовых устройств должно пройти немало времени.