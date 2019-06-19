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Опубликованы первичные спецификации PCI Express 6.0 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: громания.ру
Консорциум PCI-SIG анонсировал первичные спецификации PCI Express 6.0, хотя интерфейс PCI Express 4.0 только готовится к появлению на рынке. Как ожидается, новый стандарт обеспечит скорость передачи данных до 64 ГТ/сек и 256 ГБ/с при наличии обратной связи с предыдущими версиями интерфейса.
В числе других характеристик упоминается кодировка PAM-4 и прямое исправлении ошибок с малой задержкой. Полные финальные спецификации обещают обнародовать в 2021 году. А коммерческие продукты выйдут позднее.
Предполагается, что новый стандарт будет поддерживать системы искусственного интеллекта и высокопроизводительные накопители. Всё это обеспечит рост вычислительной мощности PC и серверов.
При этом отметим, что были выпущены спецификации PCI Express 5.0, однако до их появления в виде готовых устройств должно пройти немало времени.
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Гаджеты , Наука и техника
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