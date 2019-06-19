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90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies. Об этом сообщают «Известия».
По данным аналитиков, уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38 процентах мобильных приложений для iOS и в 43 процентах— для Android. Отмечается, что большая часть недостатков появляется в приложениях еще на этапе их проектирования. Это приводит к утечке данных, которая чревата потерей денежных средств. При этом самые опасные приложения действуют незаметно для пользователя.
Эксперты подчеркнули, что способы хищения данных очень разнообразны: вирусное программное обеспечение может отслеживать манипуляции владельца гаджета с клавиатурой или делать снимки экрана. В результате смартфон, который заражен вредоносной программой, становится «мобильным шпионом». Он может перехватывать и отправлять SMS, активировать видеозапись, делать скриншоты экрана, копировать контакты, фотографии и сохраненные документы, предупредили эксперты. Они отметили, что часто злоумышленники разрабатывают опасное приложение и выдают его за полезный сервис.
Ранее сообщалось, что хакеры научились встраивать вирусы в Android на этапе производства смартфона, до того, как гаджет активируют. Сотрудники Google посоветовали пользователям применять программу Build Test Suite, чтобы проверить свои гаджеты на наличие вирусов. Предполагается, что к поиску опасных обновлений подключится магазин приложений Google Play.
В апреле в Google Play было обнаружено 25 версий мобильного вируса-шпиона. Опасное ПО было названо Exodus. Жертвы загружали его, поддавшись на рекламные уловки, однако становились заложниками злоумышленников.
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