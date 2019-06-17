Huawei запатентовала революционный смартфон

Тема гибких и складных смартфонов активно развивается в последнее время. Неудивительно, поскольку вариантов реализации подобных устройств множество: от «книгообразного» Samsung Galaxy Fold до «раскладушки» Motorola Razr.

Компания Huawei тоже работает над смартфонами с гибкими экранами — ранее она показала Huawei Mate X, а теперь может работать над устройством с огромным экраном, складывающимся с двух сторон.

Дизайн подобного смартфона описан в патенте, опубликованном 31 мая Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Портал LetsGoDigital, обнаруживший документ, сделал на его основе изображения устройства.

В сложенном состоянии экран загибается с боковых сторон на заднюю часть смартфона. Если экран разложить, то устройство превращается в планшет. Также боковые части дисплея работают как подставка, делая смартфон удобным для видеоконференций.

Патент датирован летом 2018 года, так что у Huawei вполне может быть рабочий прототип устройства. Если это так, компании стоит поторопиться с его выпуском — реализация больно похожа на складной смартфон Xiaomi. В таком случае все овации достанутся тому, кто первым запустит устройство в серию.