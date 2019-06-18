В Сеть утекли фото обновленного iPhone XR 2019

Данная информация не является официальной, в связи с чем делать выводы о внешнем виде обновленного iPhone XR 2019 пока рано.

В Сети появились первые изображения новой версии iPhone XR 2019 в прозрачном чехле. Автором снимков оказался индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter.

© Sudhanshu Ambhore, twitter

Опубликованные изображения частично подтверждают информацию о том, что новые гаджеты Apple получат квадратный модуль камеры, которая у данной модели будет состоять из двух объективов.

Фронтальная часть обновленного iPhone была показана впервые. Однако внешне модель не сильно изменилась: у гаджета осталась так называемая «челка», появившаяся в линейке iPhone X. В настоящее время достоверно не известно, останется ли эта деталь у гаджета.

Данная информация не является официальной, в связи с чем делать выводы о внешнем виде обновленного iPhone XR 2019 пока рано.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone, две из которых будет иметь OLED-дисплеи. При этом цены моделей нынешнего года якобы будут такими же, как и у смартфонов 2018 года.