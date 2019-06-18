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В Сеть утекли фото обновленного iPhone XR 2019 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Данная информация не является официальной, в связи с чем делать выводы о внешнем виде обновленного iPhone XR 2019 пока рано.
В Сети появились первые изображения новой версии iPhone XR 2019 в прозрачном чехле. Автором снимков оказался индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в Twitter.
© Sudhanshu Ambhore, twitter
Опубликованные изображения частично подтверждают информацию о том, что новые гаджеты Apple получат квадратный модуль камеры, которая у данной модели будет состоять из двух объективов.
Фронтальная часть обновленного iPhone была показана впервые. Однако внешне модель не сильно изменилась: у гаджета осталась так называемая «челка», появившаяся в линейке iPhone X. В настоящее время достоверно не известно, останется ли эта деталь у гаджета.
Данная информация не является официальной, в связи с чем делать выводы о внешнем виде обновленного iPhone XR 2019 пока рано.
Ранее сообщалось, что американская компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone, две из которых будет иметь OLED-дисплеи. При этом цены моделей нынешнего года якобы будут такими же, как и у смартфонов 2018 года.
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Гаджеты , Apple
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