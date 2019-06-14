Ретроконсоль Atari получила мощную начинку

В 1977 году вышла легендарная игровая консоль Atari VCS, ставшая самой популярной приставкой конца 1970х — начала 1980х. Спустя 42 года компания решила возродить модель, оснастив ее современным «железом». Так появилась Atari VCS 2019.

С помощью краудфандинга indiegogo компания смогла привлечь более трех миллионов долларов на запуск консоли. Предзаказать Atari VCS можно в магазинах Walmart и GameStop, а также на веб-сайте Atari.

Базовая конфигурация VCS 400 получила чипсет AMD Ryzen R1606G со встроенной «графикой» Radeon Vega и 4 ГБ оперативной памяти. Стоимость новинки составит 249 долларов. Более продвинутая версия VCS 800 отличается удвоенным объемом ОЗУ и стоит 279 долларов.

Примечательно, что в комплекте нет геймпада. Пользователям придется выложить 49 долларов за классический джойстик Atari или 59 долларов за более современный игровой контроллер.

При относительно высокой стоимости новинка может похвастать возможностями, не свойственными ретроконсолям. Так, помимо классических игр она может запускать современные тайтлы в высоком разрешении.

Старт продаж обновленной Atari VCS ожидается в марте следующего года.