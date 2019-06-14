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Чехлы рассказали о будущих iPhone 

Популярная механика 49 минут назад
Фото: Reuters
Фотографию опубликовал в Twitter известный инсайдер Ben Geskin. На ней видны три чехла разного цвета — как утверждается, чехлы будущих iPhone.
Как можно заметить, первый и третий чехлы демонстрируют схожую конфигурацию задней камеры, второй — несколько иную; при этом оба варианта имеют квадратную конфигурацию — тренд на которую, вероятно, начала компания Huawei.
Ben Geskin / Twitter
Стоить отметить, впрочем, что это Apple пока не раскрывала информации об iPhone, которые будут представлены в этом году, так что на данный момент доступны лишь слухи. Вероятно, новые смартфоны Apple будут официально анонсированы, как обычно, в начале осени 2019 года.
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