Чехлы рассказали о будущих iPhone

Фотографию опубликовал в Twitter известный инсайдер Ben Geskin. На ней видны три чехла разного цвета — как утверждается, чехлы будущих iPhone.

Как можно заметить, первый и третий чехлы демонстрируют схожую конфигурацию задней камеры, второй — несколько иную; при этом оба варианта имеют квадратную конфигурацию — тренд на которую, вероятно, начала компания Huawei.

Ben Geskin / Twitter