Известная турецкая актриса задержана за кражу

Известная турецкая актриса театра и кино Дилара Тор задержана за кражу смартфона. Об этом в четверг 6 июня 2019 года пишет информационное издание Сабах.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из торговых центров Стамбула

«О краже заявила одна из посетительниц торгового центра. Она обратилась к охране магазина. После просмотра записей камер видеонаблюдения события были восстановлены — мы увидели что телефон взяла г-жа Тор », — рассказывает следователь управления полиции Орхан Килыч.

Согласно материалам видеозаписи, смартфон был украден недалеко от поста прохождения контроля перед входом в магазин. Задержанная актриса полностью отрицает обвинения и утверждает, что взяла смартфон случайно.

«Все мы проходим рамку контроля в больших торговых центрах, все выкладывают металлические предметы, смартфоны. Произошло недоразумение. Я по ошибке забрала чужой смартфон», — говорит Дилара.

Тем временем расследование в отношении артистки продолжается и скоро она предстанет перед судом.