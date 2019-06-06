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Известная турецкая актриса задержана за кражу 

RusTurkey.com 1 час назад
Фото: RusTurkey.com
Известная турецкая актриса театра и кино Дилара Тор задержана за кражу смартфона. Об этом в четверг 6 июня 2019 года пишет информационное издание Сабах.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из торговых центров Стамбула.
«О краже заявила одна из посетительниц торгового центра. Она обратилась к охране магазина. После просмотра записей камер видеонаблюдения события были восстановлены — мы увидели что телефон взяла г-жа Тор », — рассказывает следователь управления полиции Орхан Килыч.
Согласно материалам видеозаписи, смартфон был украден недалеко от поста прохождения контроля перед входом в магазин. Задержанная актриса полностью отрицает обвинения и утверждает, что взяла смартфон случайно.
«Все мы проходим рамку контроля в больших торговых центрах, все выкладывают металлические предметы, смартфоны. Произошло недоразумение. Я по ошибке забрала чужой смартфон», — говорит Дилара.
Тем временем расследование в отношении артистки продолжается и скоро она предстанет перед судом.
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Гаджеты , Стамбул
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