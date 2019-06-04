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В России создали фотоаппарат по цене автомобиля 

Lenta.ru + ещё 13 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские фотоаппараты «Зенит» в новом исполнении поступили в продажу. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе холдинга «Швабе», входящего в «Ростех».
Новая цифровая камера под названием «Зенит М» изготовлена Карачаровским механическим заводом (КМЗ) совместно с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG. Фотоаппарат разработан на базе Leica M (Type 240), однако объектив Zenitar 35 mm f/1.0, как и все остальные детали, — полностью произведены в России.
Дизайн «Зенит M» напоминает корпуса фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий». По данным, размещенным на официальном сайте бренда, стоимость такой камеры составляет 460 тысяч рублей, что равноценно средней стоимости автомобиля Lada Granta.
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко считает, что новинка будет иметь спрос не только у российских фотографов, но и за границей. Он отметил, что первая партия камер уже практически распродана.
Фотоаппарат «Зенит» выпускался на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 год. В 1990-е и 2000-е годы КМЗ предпринял несколько попыток модернизировать «Зениты», но в 2005 году снял их с производства.
Предложение возродить производство фотоаппаратов «Зенит» премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал еще в ноябре 2014 года.
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Гаджеты , Наука и техника , Дмитрий Медведев , Швабе , Зенит , Ростех , КМЗ им. С. А. Зверева , РИА Новости
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