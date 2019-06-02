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Слухи: новые карты NVIDIA SUPER могут заменить RTX 2060, 2070 и 2080 

Игромания.ру 11 часов назад
Фото: Игромания.ру
Похоже, что у ресурса Tweaktown есть ещё некоторые подробности о новых видеокартах NVIDIA SUPER. Сообщается, что компания может выпустить сразу три новые модели, которые фактически заменят RTX 2060, 2070 и 2080. При этом они будут иметь значительно более быструю память GDDR6, а также более высокие тактовые частоты GPU и vRAM.
Это позволит нарастить производительность на 5–15%. Как ожидается, новинки могут показать на выставке E3 2019, но пока нет официального (и неофициального) подтверждения даты. Разумеется, всё это пока лишь слухи, однако косвенным подтверждением может служить скорый полноценный анонс карт линейки RX 5000.
Ожидается, что AMD представит полную информацию о них и графических процессорах Navi в ближайшее время. А вот о новинках NVIDIA уже кое-что предположительно известно. Новые карты, как ожидается, будут основаны на архитектуре графического процессора Turing, а RTX 2080 Ti останется флагманом этой серии. При этом пока неясно, как они будут маркироваться. Возможно, карты получат новый индекс.
По данным источника, они могут называться GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER соответственно. Также сообщается, что новинки будут продавать со скидками, а предполагаемые цены якобы составят 249, 399 и 599 долларов (16,3 тысячи, 26,1 тысячи, 39,2 тысячи рублей по текущему курсу без учёта налогов).
Пока что сложно сказать, насколько это правдивая информация. Остаётся ждать новых утечек и сведений.
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