Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2

С момента выхода первых AirPods прошло больше двух лет, и за это время рынок сильно изменился. В преддверии своей весенней презентации Apple без всяких предупреждений «тихо» анонсировала вторую версию наушников, у которых даже название осталось таким же — просто AirPods, без всяких чисел и обозначений новинки. На этом фоне от Apple ждали чего-то кардинально нового, хотя для глобальных изменений устройства прошло слишком мало времени. «Лента.ру» рассказывает, в чем отличие AirPods 2 и какой срок жизни у этих наушников.

После Apple практически каждый производитель попытался сделать собственные True Wireless-наушники, но поначалу все они выглядели откровенно говоря убого. Даже в самых дорогих моделях были проблемы с подключением, рассинхроном и временем работы. На данный момент большинство из них исправлены, и подобные наушники есть на любой вкус: китайские клоны AirPods за копейки, дорогие клоны вроде моделей Huawei, бюджетные затычки от Xiaomi и даже премиальные наушники от Bose, Bang & Olufsen и Louis Vuitton . В общем, рынок расцвел, и теперь полно аналогов AirPods, которые появились не так давно. Поэтому еще интереснее взглянуть на то, как Apple отреагировала на такие изменения обстановки.

Как один день

Главной чертой наушников от Apple было и остается то, что они — полноценный элемент экосистемы. Для владельца техники Apple в принципе до сих пор нет альтернатив, способных так работать внутри системы. Однако процесс первого подключения, переключение между устройствами, управление и мелкие «фишки», вроде автоопределения уха и отключения музыки, уже не воспринимаются как какое-то чудо, потому что нечто подобное уже есть почти у всех. Сейчас рассуждения об этом воспринимаются странно и мало кого можно удивить красивыми анимациями и звонко хлопающей крышкой кейса. Лучше отвлечься и сперва рассказать о накопившихся вопросах к первым AirPods, на протяжении двух лет ежедневно работая по 3-6 часов в день, потому что так проще понять суть изменений второй версии.

Во-первых, у наушников невероятно маркий корпус. Белый глянцевый кейс успевает поцарапаться в первые часы после начала использования, а спустя несколько месяцев из царапин начнут вырисовываться узоры. Внутренняя же часть кейса активно собирает всю пыль вокруг, и хорошо бы периодически их чистить, как и сами наушники.

Но при этом кейс очень прочный. Несмотря на все падения и ежедневное использование, у крышки вообще не появилось люфта, хотя на этот счет были опасения. Но нет, эта крышка, похоже, переживет ни одно поколение iPhone. Самым радикальным решением в этом плане станет покупка чехла на кейс, но это даже звучит дико.

Другой вопрос, возникающий почти у всех, — что с шумоизоляцией. Ее попросту нет, ни пассивной, ни активной. Поэтому в метро или шумном помещении приходится выкручивать громкость на максимум. Но, во-первых, это вредно для слуха, а во-вторых, все вокруг начинают слушать ту же музыку, что и ты. С другой стороны, в спокойной обстановке и на средней громкости слышно почти все происходящее вокруг, а в магазине можно даже не доставать AirPods из ушей, чтобы поговорить с продавцом. В любом случае споры на счет их конструкции и посадки в ухе имеют мало смысла, потому что это все зависит от предпочтений: кому-то нравится, кому-то нет, и все на этом.

Возмущения об отсутствии кнопок управления на корпусе AirPods тоже отпали довольно быстро. Наушники могут реагировать на постукивания по корпусу (именно постукивания, а не касания, на них нет сенсорной поверхности), и изначально можно было лишь вызвать Siri или принимать звонки. С обновлениями прошивки дали возможность ставить уникальное действие на каждое «ухо», вроде остановки музыки и перемотки треков.

Главной проблемой AirPods оказалась автономность, и это было ожидаемо. Спустя два года активного использования они живут не больше трех часов от одного заряда, вместо заявленных пяти. В поддержке Apple аккумуляторы называют «расходным материалом», поэтому единственным выходом в такой ситуации будет обращение в сервис, где каждый из наушников могут заменить на новые за 5-6 тысяч рублей. Ремонту и замене аккумулятора они не подлежат. Сюда же можно отнести асинхронный разряд наушников при долгом использовании одного из них. То есть емкость аккумулятора у обоих наушников в паре остается примерно одинаковой, просто системе требуется калибровка — нужно несколько раз полностью разрядить и зарядить наушники.

Другая загвоздка заключается во времени работы при телефонном разговоре. Только из коробки AirPods при таком сценарии могли отработать всего 1,5 часа и даже получасовой разговор здорово зажал наушники. Причем это только кажется, что ничего серьезного в этом нет и никто сейчас не говорит столько по телефону, но одного разговора с, например, поддержкой банка длительностью в час хватит, чтобы задаться вопросом «А куда пропал весь заряд?» Объяснение такой аномалии в том, что во время разговора включается система подавления шумов, которая не работает при обычном использовании, но легче от этого не становится.

И последнее, но не менее раздражающим: долгое переключение между устройствами. Причем между смартфоном и планшетом AirPods переключались почти мгновенно, тогда как для подключения к компьютеру приходилось по минуте ждать, а порой они просто зависали.

Зачем платить больше?

Исходя из всего описанного, улучшать действительно есть что, но если взглянуть реально, далеко не все из этого списка вообще возможно исправить. К примеру, деградация аккумулятора, это проблема, преследующая все гаджеты с самого момента появления литиевых аккумуляторов, и решения здесь пока нет. Отсутствие шумоизоляции и конструкция AirPods обусловлены собственным видением Apple и их представлениями об идеальных наушниках и реально есть много людей, которые не разделяют этих взглядов.

Внешне они вообще никак не отличаются и звучат ровно так же. Единственное, что изменилось в AirPods — поставили новый процессор Apple H1 вместо W1. С ним время автономной работы во время телефонного разговора увеличили на 50 процентов, то есть до 2-2,5 часа. Обычное время работы никак не поменялось: пять часов — у самих наушников и еще 19 — при подзарядке в кейсе. И, как прежде, 15-минутной зарядки в кейсе хватит на пару часов прослушивания музыки.

На Западе оценили возможность вызова Siri голосом. Раньше для этого нужно было стучать по наушникам, либо вызывать ее с телефона. В России это не особо меняет ситуацию, потому что Siri на русском языке все еще плоха. Куда важнее то, что с новым чипом наушники быстрее подключаются и переключаются между устройствами. Энтузиасты уже подсчитали, что подключение к iPhone первых AirPods занимает порядка пяти секунд, а вторых — три секунды. Также переключение между смартфоном и компьютером происходит в разы быстрее и происходит так же, как и переключение между iPhone и iPad. И бонусом: время снизилось на 30 процентов, хотя и с первыми AirPods не возникало проблем с рассинхроном звука и видео.

Еще Apple выпустила кейс с беспроводной зарядкой, который показали еще в 2017 году. Внешне он незначительно отличается от оригинального, но его уже отличить можно: светодиод, информирующий о заряде аккумулятора, переместили на переднюю грань, кнопка подключения сместилась чуть выше, и шарнир стал матовым.

Ничего, кроме поддержки Qi, этот кейс не дает, а все изменения конструкции, вроде вынесения светодиода на передней панели, сделаны скорее из необходимости. Потому что как иначе понять, что наушники заряжаются, если для этого нужно их снять с зарядки и открыть крышку? Время зарядки при таком сценарии увеличивается примерно в полтора раза: к примеру, с 0 до 50 процентов кейс зарядился за час, тогда как по проводу на это ушло бы 40 минут. Стоит еще отметить, что этот кейс работает с любыми AirPods, поэтому при желании его можно купить для наушников первого поколения, либо же докупить позже для AirPods 2.

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Собственно, на этом изменения заканчиваются. AirPods 2 стали быстрее, автономнее и удобнее, но это минорное обновление с оглядкой на отзывы пользователей первой версии. С их появлением оригинальные AirPods остаются такими же актуальными и не становятся хуже. Просто при выборе теперь нужно учитывать, необходимы ли все эти нововведения, вроде вызова Siri голосом и скорость переключения между устройствами.

Если же говорить о самом обновлении, то это что-то вроде перехода от первых Apple Watch к Apple Watch Series 2, которые почти ничем не отличались, но были чуть лучше в скорости работы, увеличилась яркость экрана и добавили GPS. Очевидно, что при наличии нормально работающих AirPods первого поколения обновляться нет смысла. Зато для всех остальных это шанс сэкономить, потому что магазины распродают остатки наушников по сниженной цене.

AirPods не дают какого-то аудиофильского наслаждения и звучат обычно, но ими все равно хочется пользоваться каждый день, потому что они просто-напросто удобные. В целом, с момента выхода первого обзора мнение о них никак не изменилось, потому что эти наушники ни разу не подводили: они надежные, компактные, практически не ощущаются при использовании и долго работают. Проблема для Apple лишь в том, что другие компании уже научились делать почти так же и продают свои аналоги в разы дешевле.