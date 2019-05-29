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Intel показала свои ноутбуки с двумя экранами 

Игромания.ру + ещё 4 2 часа назад
Как оказалось, не только ASUS размышляет над дополнительными экранами для ноутбуков. Компания Intel показала оригинальный лэптоп с двумя дисплеями, которые размещаются на системе шарниров. Это позволяет размещать их перед глазами пользователя, а для переключения достаточно перевести взгляд.
Новинка называется Honeycomb Glacier. Диагональ основного экрана составляет 15,6 дюйма, дополнительного — 12,3 дюйма. Как отмечается, вторичный экран может применяться в играх, выводя служенные данные об уроне, количестве боеприпасов и так далее. Также на него можно расширить виртуальный рабочий стол или перетянуть документ.
В прототипе используется восьмиядерный процессор Intel с теплопакетом 45 Вт и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060. Для отслеживания взгляда используется трекер Tobii. Цена, дата выхода и другие данные пока не уточняются.
При этом Intel представила и другой «двухэкранный» прототип. На сей раз это Intel Ambient PC, который расширяет идеи современных смартфонов. Новинка получила сенсорный экран, который заменяет тачпад при открытии ноутбука, а также загибается на край корпуса, позволяя отображать служебную информацию, когда ноутбук закрыт.
На данный момент это позволяет выводить календарь и даже управлять Spotify. При этом для работы в таком режиме используется отдельный процессор Atom. О сроках выхода пока ничего не сообщается.
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Гаджеты , Видео , Наука и техника , Intel
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