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Lenovo представила первый в мире 5G-ноутбук 

Ferra.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
На выставке Computex 2019, которая проходит в Тайбэе, столице Тайваня, Lenovo и Qualcomm представили первый в мире ноутбук с поддержкой сетей пятого поколения.
Ноутбук под названием Project Limitless работает на Snapdragon 8cx, первой платформе на 7-нанометровом техпроцессе для ПК. Система включает в себя восьмиядерный основной процессор Kryo 495 и графическое ядро Adreno 680. Кроме того, она оснащена модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Это обеспечивает до 7 Гбит/с пиковой скорости и до 3 Гбит/с на приём и передачу данных.
По словам представителей Lenovo, подключение ноутбука к 5G позволит владельцам испытать лучший пользовательский опыт: ускорить передачу файлов, улучшить потоковое видео в 4K, 8K, и даже с применением технологий виртуальной реальности. Словом, пользоваться всеми функциями настольного компьютера без подключения к Wi-Fi. Звучит замечательно, но ждать полноценного развёртывания 5G-сетей, похоже, придётся ещё долго.
Тем не менее, выпуск ноутбука запланирован компаниями на начало 2020 года.
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Гаджеты , Наука и техника , Qualcomm
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