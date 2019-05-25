Huawei запретили использовать SD-карты

The SD Association, которая контролирует стандарты для SD-продуктов, сообщила об исключении из своих рядов китайской Huawei. Теперь корпорация не может производить устройства, поддерживающие SD-карты.

Причиной исключения, по словам представителей ассоциации, стали американские санкции против китайской компании. По мнению издания 9to5Google, произошедшее может стать серьёзным ударом для Huawei.

В самой корпорации заявили, что нововведения не затронут работу уже выпущенных смартфонов. При этом Huawei несколько лет постепенно отходит от использования SD-карт в своих устройствах. Вместо них она переходит на собственный формат NanoMemory, который сравним с nano-SIM, передаёт TJ.

Ранее News.ru писал, что компания Huawei зарегистрировала новую торговую марку Huawei Hongmeng в Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности КНР. Название продукта будет использовано в том числе и для операционных систем, что, скорее всего, подтверждает информацию о наименовании собственной ОС китайского производителя.