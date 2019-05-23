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Разработан суперкомпьютер на российских процессорах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация Ростех разработала первый суперкомпьютер на российских восьмиядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С», сообщил гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
Суперкомпьютер может использоваться для организации высокопроизводительных вычислений, обработки «больших данных» и решения задач, которые требуют максимальной информационной безопасности, передает РИА «Новости».
Разработкой занимались представители «ИНЭУМ им. И. С. Брука» и группы компаний «РСК».
Как подчеркивает Кабанов, итоговая мощность суперкомпьютера практически не ограничена. По его словам, процессоры «Эльбрус» гарантированно не содержат «закладок», позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию.
Основным отличительным свойством суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества.
«Суперкомпьютер от концерна «Автоматика» может применяться в таких сферах, как математическое моделирование для промышленности, медицины; обработка big data, осуществление научных расчетов; также для нейросетевых вычислений и других областей, где важны производительность, энергоэффективность и большие вычислительные мощности», — сказал гендиректор концерна.
Ранее в российком военном технополисе «Эра» в рекордные сроки создали суперкомпьютер.
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Гаджеты , Наука и техника , Владимир Кабанов , Ростех , РИА Новости
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