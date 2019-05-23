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Apple зарегистрировала в России 11 ранее неизвестных моделей iPhone 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Не исключено, что количество зарегистрированных гаджетов указывает на то, что каждый цвет новых смартфонов получит отдельное кодовое обозначение.
Американский техногигант Apple зарегистрировал в России 11 новых моделей своей флагманской разработки — смартфона iPhone. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии.
Процедура сертификации является обязательной для всех устройств, которые планируется выпустить в продажу на территориях таких стран, как Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и нескольких других.
Таким образом, это означает, что в Apple готовятся к презентации новых iPhone, которая должна пройти в сентябре. Не исключено, что малое количество зарегистрированных гаджетов обусловлено тем, что каждый цвет новых смартфонов получит отдельное кодовое обозначение.
Помимо прочего, отмечается, что устройства получили операционную систему iOS 12. Однако все новые iPhone работают на более поздней версии системы. Презентация iOS 13 должна состояться 3 июня.
Между тем ранее были раскрыты возможности iPhone нового поколения. Сообщается, что устройства не будут отличаться от предшественников, но станут толще на полмиллиметра. А вот внутри у них появится новый процессор.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , Евразийская экономическая комиссия
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