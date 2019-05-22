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Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Jason Lee / Reuters
Руководство британской корпорации ARM поручило сотрудникам прекратить работу с Huawei. Об этом пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на собственные источники.
В постановлении руководства говорится, что сотрудники должны прекратить «все действующие контракты, поддержку и любые незавершенные обязательства» с Huawei и ее дочерними компаниями. Также там прямо указывается, что это решение принято в связи с внесением китайской компании в черный список организаций, которым запрещено сотрудничать с резидентами США без специальной лицензии от властей. В результате это помешает Huawei разрабатывать собственные чипы, так как они основаны на технологиях ARM, и компании тесно сотрудничали друг с другом: в мае Huawei объявила о намерении построить собственный исследовательский центр возле офиса британской корпорации в Кембридже.
На данный момент все мобильные чипы Samsung, Apple, Huawei, Qualcomm и других компаний работают на основе технологических решений ARM. Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании. В ARM и Huawei отказались от комментариев.
16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Позже о прекращении работы с Huawei объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.
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Гаджеты , Наука и техника , Intel , Apple , Qualcomm , Google , BBC News , США
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