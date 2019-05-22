Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Руководство британской корпорации ARM поручило сотрудникам прекратить работу с Huawei. Об этом пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на собственные источники.

В постановлении руководства говорится, что сотрудники должны прекратить «все действующие контракты, поддержку и любые незавершенные обязательства» с Huawei и ее дочерними компаниями. Также там прямо указывается, что это решение принято в связи с внесением китайской компании в черный список организаций, которым запрещено сотрудничать с резидентами США без специальной лицензии от властей. В результате это помешает Huawei разрабатывать собственные чипы, так как они основаны на технологиях ARM, и компании тесно сотрудничали друг с другом: в мае Huawei объявила о намерении построить собственный исследовательский центр возле офиса британской корпорации в Кембридже.

На данный момент все мобильные чипы Samsung, Apple , Huawei, Qualcomm и других компаний работают на основе технологических решений ARM. Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании. В ARM и Huawei отказались от комментариев.