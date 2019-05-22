Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple представила MacBook Pro с восьмиядерным процессором 

News.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: vk.com/iphone
Корпорация Apple представила обновлённую модель своего ноутбука MacBook Pro. Портативный «яблочный» компьютер впервые обзавёлся восьмиядерным процессором.
Обновлённые MacBook Pro будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Ноутбук, как и раньше, будет представлен в размерах 13 и 15 дюймов, а также двух цветовых вариациях — «серый космос» и «серебристый», говорится на сайте компании.
Как и в предыдущем поколении, компьютеры оборудованы многофункциональной сенсорной панелью Touch Bar.
Как писал News.ru, ранее Apple презентовала свою новую штаб-квартиру в калифорнийском городе Купертино. Её площадь превышает 260 тысяч кв м. В здании уже работает приблизительно 12 тысяч человек.
News.ru: последние новости
Realme представила флагманский смартфон с выдвижной камерой Названы приводящие к поломке смартфона ошибки владельцев Xiaomi представила Mi 9 SE в России
Гаджеты , Интернет , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»456
Коллапс в метро: что произошло на Солнцевской линии2
Боевики ликвидированы под Владимиром67
Заблокированные под Владимиром боевики открыли огонь92
В России ответили Зеленскому на идею референдума100
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение