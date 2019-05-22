Apple представила MacBook Pro с восьмиядерным процессором

Корпорация Apple представила обновлённую модель своего ноутбука MacBook Pro. Портативный «яблочный» компьютер впервые обзавёлся восьмиядерным процессором.

Обновлённые MacBook Pro будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Ноутбук, как и раньше, будет представлен в размерах 13 и 15 дюймов, а также двух цветовых вариациях — «серый космос» и «серебристый», говорится на сайте компании.

Как и в предыдущем поколении, компьютеры оборудованы многофункциональной сенсорной панелью Touch Bar.

Как писал News.ru, ранее Apple презентовала свою новую штаб-квартиру в калифорнийском городе Купертино. Её площадь превышает 260 тысяч кв м. В здании уже работает приблизительно 12 тысяч человек.