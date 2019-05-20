Контракт разорван: смартфоны Huawei останутся без Android

После того, как власти США внесли Huawei в черный список, Google объявила о разрыве контракта с китайским производителем. Теперь Huawei потеряет доступ ко всем сервисам «корпорации добра», а также не сможет использовать операционную систему Android на смартфонах, продающихся за пределами КНР

Google, принадлежащая Alphabet, разорвала контракт с китайским производителем Huawei из-за санкций, наложенных американскими властями, передает Reuters. Это означает, что Huawei потеряет доступ к программному обеспечению и сервисам «корпорации добра» за исключением тех, которые доступны для публики в виде открытого кода.

Таким образом, китайский вендор не сможет предустанавливать на свои смартфоны, продающиеся за пределами КНР, операционную систему Android, а также популярные приложения от Google, такие как одноименный поисковый сервис, Google Maps, Google Chrome, YouTube и другие.

Представитель Google отметил, что владельцы уже выпущенных и купленных гаджетов от Huawei от этих санкций не пострадают и продолжать пользоваться продуктами Google, как раньше.

«Для наших текущих клиентов Google Play и защита устройства Google Play Protect продолжат функционировать на устройствах Huawei», — отметили в пресс-службе, не вдаваясь в подробности.

Как сообщает источник агентства, руководство Google все еще не пришло к окончательному решению, от каких именно сервисов будет отключена Huawei — полный список еще формируется.

Что касается самого Китая, то бизнес Huawei в домашнем регионе вряд ли пострадает — большая часть мобильных приложений от Google и без санкций запрещены и заблокированы в стране. Вместо этого китайские граждане пользуются их заменителями от отечественных компаний Tencent и Baidu

Но прекращение сотрудничества с Google может нанести серьезный удар по бизнесу Huawei за границей, так как теперь она не сможет устанавливать на свои смартфоны операционную систему Android, являющуюся самой популярной мобильной ОС в мире — ею пользуются 2,5 млрд активных юзеров. Сообщается, что китайский вендор сохранит доступ к той версии Android, которая доступна через Android Open Source Project (AOSP).

Это касается и бизнеса Huawei в Европе — известно, что европейский рынок является вторым по величине для китайского производителя.

«Доступ к этим приложениям [Google] является критическим, если вы хотите остаться конкурентоспособным на рынке в Европе», — заявил вице-президент по исследованиям CCS Insight Джефф Блабер.

Известно, что вслед за Google сотрудничество с Huawei также прекратили компании Intel Qualcomm , Xilinx и Broadcom. По данным Bloomberg, компании заморозили поставки своих разработок и программного обеспечения.

Причиной такого массового бойкота стал указ президента США Дональда Трампа , подписанный на прошлой неделе. Этот документ ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент подписал указ под названием «Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг». Она пояснила, что данный документ устанавливает режим «национального чрезвычайного положения» в отношении угроз США в области IT-технологий.

Вскоре после этого стало известно, что компания Huawei попала в черный список министерства торговли США.

Из-за этого китайский вендор не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей, а также столкнется с трудностями при продаже собственного оборудования в Америке.

Официальный представитель Huawei прокомментировал внесение компании в черный список, отметив, что компания готова общаться с американским правительством, чтобы решить все вопросы, связанные с безопасностью. Тем не менее, по его словам, запреты и санкции лишь навредят экономике Соединенных Штатов.