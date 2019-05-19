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Huawei лишится Android из-за Трампа 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство. Детали принятого решения еще обсуждаются внутри Google.
Министерство торговли США добавилоHuawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.
Ранее обострилось торговое противостояние между США и Китаем. Сначала США увеличили тарифы на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, потом Китай сделал то же на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов. 17 мая стало известно о том, что американская сторона приняла решение отступить в торговой войне, чтобы выиграть время для переговоров с ЕС и Японией.
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Гаджеты , Видео , Интернет , Наука и техника , Дональд Трамп , ЕС , США
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